Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanan 9 kripto örgüt üyesi yakalandı
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Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanan 9 kripto örgüt üyesi yakalandı

Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanan 9 kripto örgüt üyesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde TSK ve Emniyet Mahrem imamlığı görevinde bulunarak FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve örgütün İstanbul yapılanmasında çeşitli örgütsel...

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde TSK ve Emniyet Mahrem imamlığı görevinde bulunarak FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve örgütün İstanbul yapılanmasında çeşitli örgütsel vazifeler üstlendiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı beyanı bulunan 13 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. İstanbul, Mardin ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; örgüt içerisinde "TSK ve Emniyet Mahrem imamlığı" hücresinde faaliyet göstererek, FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanmasında sorumlu düzeyde görev yapan, söz konusu terör örgütünün İstanbul yapılanmasında çeşitli örgütsel eylemler üstlendiği belirlenen aralarında 'avukat', kamudan ihraç 'mühendis', 'öğretmen' ile aktif kamu personelleri ve farklı meslek gruplarından toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yakalanan FETÖ/PDY üyesi 9 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, polis firari 4 FETÖ mensubunun yakalanması için operasyonlarına devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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