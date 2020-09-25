Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var Üniversitelerde görev yapan akademisyenlerine yönelik yapıldı İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Üniversitelerde görev yapan akademisyenlerine yönelik yapıldı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun FETÖ'nün akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak, akademisyen mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesi sonucu sabaha karşı operasyon yapıldı. Sabah saat 06: 00'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 71 kişi üzerinde gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonlardan bir adreste Esenler ilçesine yönelik yapıldı. Fatih Mahallesi 247. Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren emniyet ekipleri, adreste doktor olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına aldı. Binaya giren polis ekiplerinin şüphelinin bulunduğu dairede arama yaptıktan sonra şahsı polis merkezine götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı