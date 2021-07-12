Son dakika haber: İstanbul merkezli 2 ildeki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: İstanbul merkezli 2 ildeki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika haber: İstanbul merkezli 2 ildeki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları iddiasıyla 8 Temmuz'da İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Operasyon kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 20'si yakalanmış, 10'unun yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Polisin, firari 3 zanlıyı yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 28 Mayıs'ta düzenlenen ilk operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 46 kişiden 30'u yakalanmıştı.

Bu zanlılardan 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmayı kabul etmiş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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