Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli 2 ilde düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel belge, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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