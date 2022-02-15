Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL merkezli 2 ilde düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 2 ilde düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel belge, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title