Son dakika haber! İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Son dakika haber! İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İstanbul ve Rize'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul ve Rize'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt genelinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen bir operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillere göre, söz konusu suç örgütünün mağdur şahısları korkutmak suretiyle bir restoran zincirine sahip olan şirketi yağmaladıkları belirlendi. Suç örgütü adına yağmalama olaylarına karışan F.A.'nın da aralarında 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, suç örgütüne öncülük eden F.A. ile birlikte 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarına göre operasyonun hedefindeki suç örgütü üyelerinin, firari olarak aranan Sedat Peker'le birlikte hareket ettikleri ileri sürüldü. Çıkar amaçlı suç örgütüne öncülük eden F.A.'nın ise yağmalanan şirketleri çete adına üstlendiği iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıllardır kayıp olan Osmanlı belgeleri koleksiyon dükkanında ele geçirildi
Yıllardır kayıp olan Osmanlı belgeleri koleksiyon dükkanında ele geçirildi
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu
Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı
Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Balotelli Salih Uçan Sergen Yalçın Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:47:45. #1.15#

title