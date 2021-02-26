Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

26.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:18
Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 22'si yakalandı.

İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 22'si yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kurduğu şirket üzerinden dijital para üretimi yaptığını ve katılımcılara yüksek kar payı vereceğini söyleyerek, piramit sistemine üye olan çok sayıda kişiyi dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütünün mevcut yöntemle 328 kişiyi, 1 milyon 270 bin 779 avro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira dolandırdığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 22'sini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 15 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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