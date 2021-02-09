Son dakika haber | İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 27 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 1 muvazzafın da bulunduğu 56 rütbeli askerden 27'si İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.