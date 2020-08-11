Son dakika haber: - İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber: - İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre - İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda...

11.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:35

- İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 40 şüpheliden 34'ü sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçildi.

Çalışma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mahrem Yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplamda 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün saat 01: 00 itibari ile İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyonel çalışma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheli şahıstan 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firar şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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Son dakika haber: - İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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