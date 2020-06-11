Son dakika haber | İSTANBUL-KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İSTANBUL-KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Son dakika haberi... KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

11.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:27

KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

İNGİLTERE'DE YAPILACAK SERGİ İÇİN ÇEKMİŞ

Karacaahmet Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek çekilen videoya ilişkin iki kişi dün gözaltına alındı. Batu Belen, emniyet sorgusunda, soruşturmaya konu videoyu arkadaşı Utku Ş. ile birlikte çektiğini belirterek, sosyal medya üzerinden İngiltere'de bir kuruluşun çağrısı üzerine orada yapılacak bir sergi için videoyu çektiğini söyledi.

"AMACIM KİMSEYİ RAHATSIZ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

Batu Belen'in isteği üzerine videoda oynadığını söyleyen Utku Ş., "Çekim bittikten sonra Batu videonun ne amaçla çekildiğini belirten bir yazı ile birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım sonrası Müslüman kesim rahatsız olunca kaldırdı. Sanatsal bir proje olduğu için ben de yer almak istedim, amacım kimseyi rahatsız etmek, aşağılamak ya da kışkırtmak değildi. Normalde bu video İngiltere'de yayınlanacaktı. Burada paylaşılmaması gerekiyordu. Sergi koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Batu iptal edildikten sonra sayfasında paylaştı" dedi.

Batu Belen ve Utku Ş., emniyet işlemlerinin ardından bugün haklarındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

İki şüpheli savcılık sorgularının ardından, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları koşuluyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Mahkeme, her iki şüphelinin haftanın bir günü karakola giderek imza vermeleri koşuluyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Son dakika haber | İSTANBUL-KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek
Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İSTANBUL-KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:00:31. #1.15#
title