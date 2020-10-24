Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

24.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:21
Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

Son dakika gündem haberi... Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli sokağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan otelin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin Kiraz(38) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. İki grubu ayıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Kiraz'a ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kiraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin başlattığı çalışmada sokakta 5 kovan bulundu. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından 1 şüpheli gözaltına alındı.

O ANLARI BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE KAYDETTİOlayla ilgili görgü tanığı Rambo Okan, "Olay sırasında ben otelde kalıyordum. Kalktım, üzerimi giyindim ve stada gidecektim. Kuşuma yem verdiğim sırada silah sesleri duydum. Silah sesleri bittikten sonra görüntü alabildim. Biraz bekledim belki bir daha çatışma olur diye ama olmadı. Yaklaşık 15 kişi vardı." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Sevim Emre Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Yücel İldiz Malcolm Thomas Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 10:29:19. #1.14#
title