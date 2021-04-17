Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
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Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi

Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

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İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetim esnasında yolcuların HES kodları ve seyahat belgeleri kontrol edilirken bir yandan da jandarma ekipleri tarafından hijyen setleri dağıtıldı.

İstanbul İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 3. Köprü bağlantı yollarında yolcu otobüslerine yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnasında yolcuların ve otobüs ekibinin HES kodu ve seyahat izin belgeleri incelendi. Otobüs içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Ekipler otobüste bulunan yolculara sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yolculuklarını tamamlar tamamlamaz evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Hijyen seti dağıtıldı

Uygulama noktalarına giren yolcu otobüslerine bir yandan denetimler yapılırken bir yandan ise yolculara içerisinde maske, dezenfektanlı ıslak mendil ve anti bakteriyel jel bulunan hijyen setleri dağıtıldı. Hijyen setlerinin dağıtılması ve kontrollerin yapılmasının ardından otobüsler seyahatlerine devam etti. - İSTANBUL

Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi
Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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