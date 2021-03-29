Son dakika haber: İstanbul Havalimanında yakalanan PKK'lı tutuklandı

Son dakika haberleri: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda düzenledikleri operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması olan ve gözaltına Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.