Son dakika haber: İstanbul Havalimanında yakalanan PKK'lı tutuklandı
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Son dakika haber: İstanbul Havalimanında yakalanan PKK'lı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İstanbul Havalimanında yakalanan PKK'lı tutuklandı

Son dakika haberleri: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda düzenledikleri operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması olan ve gözaltına Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda düzenledikleri operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması olan ve gözaltına Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Y.B. isimli şahsı, geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanında düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.B., çıkarıldı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:02:54. #1.16#
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