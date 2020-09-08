Son dakika haber | İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

Son dakika haber | İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ
08.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:09
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın yanı sıra polis, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ve gümrük ekipleri de yer aldı. İç hat ve dış hat terminallerini kapsayacak şekilde 3 ayrı noktada toplam 22 personel ile gerçekleşen denetimde havalimanında faaliyet gösteren işletmeler tek tek denetlenirken eksikler tespit edildi. Emniyet Şube Müdürü Ağca, havalimanında alınan koronavirüs önlemleri hakkında personelden bilgi aldı.  Denetime katılan görevliler ayrıca yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs önlemleri kontrol edildi.

- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Jose Sosa Erol Bulut Burak Yılmaz Enner Valencia
Daha Fazla Türk Sabah Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 12:13:32. #1.15#
title