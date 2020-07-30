Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Son dakika gelişmesine göre KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı.

Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği
30.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:53
KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Havalimanına gelen yolcuların vücut ısıları termal kamera ile ölçülürken, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına da dikkat edildi. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine gidemeyenler bu kez, Kurban Bayramı'nda bu seyahatlerini gerçekleştiriyor. Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerini yaptı. Özellikle iç hatlarda yolcu hareketliliği dikkat çekti. 

İNSANLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kurban Bayramı tatilini memleketi Sivas'ta geçireceğini ifade eden Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.

BELİRLENEN KURALLAR İÇERİSİNDE KURBAN KESECEĞİZ Trabzon'a eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte giden Recep Doğan ise, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" dedi.  

 


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Magazin
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, kupa zaferini kolbastıyla kutladı
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, kupa zaferini kolbastıyla kutladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Müge Anlı Hazal Kaya Belçim Bilgin
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Rusya Bayram Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 13:29:59. #1.15#
title