Son dakika haber! İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ Son dakika haberleri... KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı.

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Havalimanına gelen yolcuların vücut ısıları termal kamera ile ölçülürken, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına da dikkat edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine gidemeyenler bu kez, Kurban Bayramı'nda bu seyahatlerini gerçekleştiriyor. Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerini yaptı. Özellikle iç hatlarda yolcu hareketliliği dikkat çekti.

İNSANLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZKurban Bayramı tatilini memleketi Sivas'ta geçireceğini ifade eden Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.

BELİRLENEN KURALLAR İÇERİSİNDE KURBAN KESECEĞİZ Trabzon'a eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte giden Recep Doğan ise, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" dedi. Görüntü dökümü: ---------------------Terminalde yolcular-Sosyal mesafeli oturanlar-bankolarda sosyal mesafeli sırada bekleyenler-Görevlilerin bilet bagaj işlemlerini yapmaları-Güvenlik noktasında geçişler-Uçuş bilgi ekranı-Yolcuların uçaklara gidişleri-Hakan Akdağ ile röpRecep Doğan ve Ayşe Ebrar Doğan çifti ile röp

-Uğur Ertürk ile röp

- İstanbul

Kaynak: DHA