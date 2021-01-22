İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı
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İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı

22.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:56
İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı

İstanbul Havalimanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 24 saat PCR testi (koronavirüs testi) hizmetinin ardından antikor ve antijen test uygulamasını da başlattı.

İstanbul Havalimanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 24 saat PCR testi (koronavirüs testi) hizmetinin ardından antikor ve antijen test uygulamasını da başlattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda, tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi bu hizmetlerden yararlanabilecek. Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular, daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecek. Bir diğer hizmet olan antijen testiyle de yolcuların hasta olup olmadığı belirlenecek.

Yolcular bu testlerin sonuçlarını, İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde alabilecek.

PCR, antikor ya da antijen testleri, İstanbul Havalimanı'nda kurulan laboratuvarlarda yapılacak. 2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip bu alanda yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında alabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı
İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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