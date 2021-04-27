Kadıköy'de oto tamirhanesinde yangın

Murat KORKMAZ / KADIKÖY'de oto tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Murat KORKMAZ/ KADIKÖY'de oto tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy, Bostancı Oto Sanayi Sitesi'ndeki tamirci dükkanında saat 10.20 sıralarında yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede dükkanı sardı. Çalışanlar ve çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle işyerinde hasar oluştu. Yangını gören bir kişi, "Kaynak yapılırken çalışma vardı büyük ihtimal bundan çıktı. İtfaiye geldi. Söndürdü yangını." diye konuştu. Yangın çıkan tamirci havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı