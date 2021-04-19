Son dakika haber! İstanbul, haftanın ilk gününe sakin başladı
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Son dakika haber! İstanbul, haftanın ilk gününe sakin başladı

Son dakika haber! İstanbul, haftanın ilk gününe sakin başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi.

Diğer haftalara göre sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanan D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Yenibosna, Şirinevler, Merter ile Mecidiyeköy noktalarında yer yer sıkışıklık yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda da ana arterlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ile D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde kısmi yoğunluk yaşanırken, genel itibariyle önceki haftalara göre yoğunluğun daha az olduğu gözlendi.

Metrobüs ve Marmaray seferlerinin ana noktalarından biri olan Söğütlüçeşme'de de yolcu yoğunluğunun normal seviyelerde olduğu görüldü..

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 10.10 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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