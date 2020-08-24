Son dakika haber! İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5...
Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U. tutuklandı.
24.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:47
İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U. tutuklandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA