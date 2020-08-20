Son dakika haber | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA PARKTA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
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Son dakika haber | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA PARKTA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Son dakika gelişmesine göre Eyüpsultan'da gece saatlerinde parkta yürüyen 3 arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı.

Son dakika haber | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA PARKTA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
20.08.2020 07:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 07:26
Eyüpsultan'da gece saatlerinde parkta yürüyen 3 arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

Olay, Merkez mahallesinde gece saat 4.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Görkem C. ve iki arkadaşı Silahtarağa parkında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Görkem C. bacağından yaralanırken şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Parkta bulunan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görkem C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri park içerisinde inceleme yaptı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yaralıyı ambulansta ki müdahale

- Polisin olay yeri çalışması

-Parkın içinden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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