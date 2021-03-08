İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması

08.03.2021 05:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 05:18

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında

"Kadın merhamettir,

Kadın şefkattir,

Kadın güçtür,

Kadın Polis'tir.

Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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