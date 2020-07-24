Son dakika haber: İSTANBUL -DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ HUTBEYE KILIÇ İLE ÇIKTI Son dakika gelişmesine göre 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbe kılıç geleneğiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edildi.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbe kılıç geleneğiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edildi. Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

Hutbede Kılıç Geleneği

Osmanlıdan kalan bu geleneğe göre eski cami imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Gleneğin ardındak hikaye ve mesaj şu şekilde:

"Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Camii'de cuma hutbeleri kılıçla veriliyorTürk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne'deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Eski Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var. Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı sözkonusu. Sağ ele alınan Kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor"

Görüntü Dökümkü---------Hutbenin kılıçla verilmesi

Kaynak: DHA