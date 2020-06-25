Son dakika haber | İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı Bir son dakika haberine göre İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalanan kişi mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalanan kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine giden U.Ö.'nün otomobilini Ankara yolu üzerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 45 gram metafetamin ve 4.49 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.Ö. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA