Son dakika haber: İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
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Son dakika haber: İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cenaze aracıyla Siirt'e getirilen tabuttan İstanbul'da hayatını kaybeden kadının naaşı yerine bir başka kişiye ait cenaze çıktı.

Cenaze aracıyla Siirt'e getirilen tabuttan İstanbul'da hayatını kaybeden kadının naaşı yerine bir başka kişiye ait cenaze çıktı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gurbet Dadan'ın cenazesi, işlemlerin ardından oğlu Ercan Dadan'a teslim edildi.

Yakınları tarafından Küçükçekmece'den alınan tabut İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze aracıyla Siirt'e getirildi.

Dadan'ın yakınları, Siirt Sancaklar Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılınması için teslim aldıkları tabutu açınca cenazenin Gurbet Dadan'a ait olmadığını gördü.

Dadan'ın yakınları ile cenaze aracı görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Gurbet Dadan'ın oğlu Ercan Dadan, yaşananlara tepki göstererek içinde dört cenazenin daha olduğu aracın İstanbul'dan Sakarya'ya, Sakarya'dan da Siirt'e geldiğini söyledi.

Dadan şunları söyledi:

"Annemin cenazesini kendi elimle teslim aldım. Evraklarını da aldım. Küçükçekmece'den Siirt'e getirilmek üzere cenaze aracına alındı. Ambulansa 4 cenaze daha alındı. Son cenaze Siirt'e getirildi. Burada cenazeyi açtığımda anneme ait olmadığını gördüm. Cenazeyi diğer illerde karıştırdılar ve mağdur olduk."

Öte yandan henüz kime ait olduğu belirlenemeyen naaş cenaze aracıyla geri gönderilirken ailesi, Gurbet Dadan'ın cenazesinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber: İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Son dakika haber: İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Son dakika haber: İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Son dakika haber: İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
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