Son dakika haber! İstanbul'daki Uygur dernekleri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye ziyaretini protesto etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da faaliyet gösteren Uygur derneklerinin üyeleri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye ziyaretini protesto etti.

İstanbul'da faaliyet gösteren Uygur derneklerinin üyeleri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye ziyaretini protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan Uygur derneklerinin üyeleri, Doğu Türkistan bayrağı ile "35 milyon Müslüman Türk kan ağlıyor" ve "China stop" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye ziyaretine tepki gösterdi.

Abdurrahman, "Amacımız adalet, özgürlük, temel insan hakları, demokrasi ve barış gibi evrensel ortak değerlerin korunmasına ilişkin çağrıda bulunmakla birlikte Türkiye ve diğer ülkelere, uluslararası kuruluşlara askeri güç, ekonomik ve siyasi sistem açısından tehdit oluşturmaya başlayan Çin rüyasının ilk adımı olan soykırımı protesto etmek ve soykırımın durdurulmasına çağrı yapmaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk