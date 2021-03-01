Son dakika haber: İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Şubat'ta Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi'de gasp, yağma, tehdit ve yaralama gibi birçok olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri E.U'nun da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç örgütü üyelerinin, borç para verdikleri kişilerden geri ödemelerini yüksek faizle tahsil ettikleri, ödeme gerçekleşmediğinde vatandaşları darbedip silahla tehdit ederek baskı yaptıkları ve alacaklarını bu şekilde tahsil ettikleri belirtildi. Korkutulan mağdurların suç duyurusunda bulunamadıkları da ifade edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 532 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet, tapu ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış