Son dakika haber: İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

01.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:37
Son dakika haber: İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Şubat'ta Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi'de gasp, yağma, tehdit ve yaralama gibi birçok olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri E.U'nun da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç örgütü üyelerinin, borç para verdikleri kişilerden geri ödemelerini yüksek faizle tahsil ettikleri, ödeme gerçekleşmediğinde vatandaşları darbedip silahla tehdit ederek baskı yaptıkları ve alacaklarını bu şekilde tahsil ettikleri belirtildi. Korkutulan mağdurların suç duyurusunda bulunamadıkları da ifade edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 532 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet, tapu ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Zeki Müren Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 11:40:43. #1.16#
title