Son dakika haber... İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda otopsi ve cenaze işlemleri saat 00.00'a kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda, cenazesini alacak kişilerin mağduriyet yaşamaması için otopsi ve cenaze teslim işlemleri saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda mesai bitimi olan saat 17.00'den sonra gelen cenazelerin otopsi işlemlerinin ertesi güne kalması, özellikle şehir dışına gidecek cenazelerin yakınlarının mağduriyetine yol açması nedeniyle otopsi ve cenaze teslim işlemlerinin 1 Şubat itibarıyla saat 00.00'a kadar uzatıldığı öğrenildi.

Yeni uygulamanın ülke genelinde de hayata geçirilebilmesi için, öncelikle 11 grup başkanlığında başlamak üzere, tüm Adli Tıp Şube Müdürlüklerinde çalışmalara başlandığı kaydedildi.