Son dakika gündem: Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ataşehir'de yasa dışı imal ettikleri silahları piyasaya sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de yasa dışı imal ettikleri silahları piyasaya sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 kişi tarafından silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 24 Nisan'da şüphelilerden N.A'yı İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde aracını durdurarak yakaladı. Araçtaki aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayın diğer şüphelisi O.K. ise devam eden çalışmalar sonucunda Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin Pendik'teki iş yerinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, 30 icra yayı, icra mili ve silah pimi, 10 boş şarjör ile 15 namlu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yasa dışı silah ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış