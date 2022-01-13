İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak yolda kontrol için durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin parasını çaldığı belirlenen 3'ü İran uyruklu 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin paralarını çaldıkları mağdurlar arasında Irak, Norveç, Cezayir, Fransa, Yemen ve Lübnan uyruklu işadamları, turistler ve öğrenciler bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler son işlerinde güvenlik kameralarına yakalandı

İstanbul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise başvuran Yemen uyruklu Aminat A. (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar." dedi.