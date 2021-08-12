Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri desteğiyle didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adresler arasında Şişli Kuştepe Mahallesi Hudut Sokak'taki bir gecekondu ile Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki daire yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 08:50:26. #1.15#

title