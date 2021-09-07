Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı

Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fatih merkezli Beşiktaş, Zeytinburnu, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fatih merkezli Beşiktaş, Zeytinburnu, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 36 güven alımı gerçekleştirilerek, 36 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik aramalarda sentetik kannabinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi.

Torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarıyla belirlenen adreslerde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Çaycı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
Çaycı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Şeyma Subaşı Melisa Şenolsun Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Umut Meraş Samet Aybaba Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 09:12:37. #1.15#

title