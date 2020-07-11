Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Son dakika haberleri... İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Bayrampaşa, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayrampaşa'daki adreste yapılan aramada, meyve suları ve cips paketleri içerisine yerleştirilmiş 79 gram kokain ele geçirilirken Ramazan M. gözaltına alındı.

Bahçelievler'deki operasyonda ise 18 kök Hint keneviri bulundu. Şüpheli Murat Can K. (26) ile Suriye uyruklu Halıl E. (21) ve Rame I. (19) yakalandı.

Sultanbeyli'de operasyonun gerçekleştiği adreste ise 75 gram bonzai, bir miktar para, biri kurusıkı 2 tabanca ve bunlara ait şarjörler ile 16 mermi ele geçirilirken Ümit Ç. (32), İsmail D. (22), Mustafa K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. 4'üne adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 6 şüpheli de serbest bırakıldı.

Kaynak: AA