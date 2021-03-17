Son dakika haber! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 kilo 500 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü de tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 kilo 500 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü de tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 5 Nijeryalı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda, 16 kilo 500 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken kadın zanlı ise sınır dışı edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir