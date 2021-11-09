Son dakika: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 25 GÖZALTI (Ek bilgilerle yeniden)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 25 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.