Son dakika haberi! İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili açıkladı: Bu şehirlerdekiler daha az güvende

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'DA üç ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DA üç ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yaklaşık 46 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 ve 27 Ağustos tarihlerinde Bağcılar, Kağıthane ve Sancaktepe'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 5'i yabancı uyruklu 2'si Türk olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram likit eroin, 17 kilo 240 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 141 kilo 820 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sodyum karbonat, 131 kilo 600 gram asit, 3 bin 800 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 220 gram kokain, 984 gram hint keneviri, 30 gram ecstacy, kalıp makinesi, aydınlatma sistemi, tabanca ve kroki ele geçirildi. Baskın anları polis kamerasına yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltındaki şüphelilerden yabancı uyruklu 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı