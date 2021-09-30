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Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, 21 ve 27 Eylül tarihlerinde Büyükçekmece ile Sarıyer'de iki ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 175 kilo 690 gram sıvı, 17 kilo 380 gram katı metamfetamin ile 9 kilo 840 gram hidroklorik asit, 4 kilo 240 gram metanol, 2 hassas terazi ve aseton ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen mutfak araç gereçlerine el konuldu.

Operasyonlar sırasında yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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