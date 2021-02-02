Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 1 Şubat'ta kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 618 gram esrar, 381 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 uyarıcı hap, tabanca, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin de olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı