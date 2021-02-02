Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı

02.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:00

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 1 Şubat'ta kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 618 gram esrar, 381 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 uyarıcı hap, tabanca, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Okan Buruk Cenk Tosun Hakan Kutlu İlhan Cavcav
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 18:00:41. #1.15#
title