Uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi yakalandı

Pfizer, 2021'de koronavirüs aşısından yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir hedefliyor

Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü

"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı

Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının sırrı çözüldü! Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 1 Şubat'ta kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 618 gram esrar, 381 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 uyarıcı hap, tabanca, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı