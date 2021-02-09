İstanbul'da torbacılara operasyon: 40 gözaltı
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İstanbul'da torbacılara operasyon: 40 gözaltı

09.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:57
İstanbul'da torbacılara operasyon: 40 gözaltı

İSTANBUL'da "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken, çeşitli türde 54 kilo "73 gram uyuşturucu madde ve 169 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İSTANBUL'da "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken, çeşitli türde 54 kilo "73 gram uyuşturucu madde ve 169 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince dün "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3'ü daha önceden aranan, 40 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda toplam 54 kilo 173 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 169 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İstabul
İstanbul'da torbacılara operasyon: 40 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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