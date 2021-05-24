Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş günü koronavirüs denetimleri sürüyor.

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş günü koronavirüs denetimleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

DOLMABAHÇE'DE DENETİM

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde de koronavirüs denetimi yapıldı. Durdurulan otobüslerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

VATAN CADDESİ'NDE DENETİM

Sabahın erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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