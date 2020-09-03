Son dakika haber! İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)
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Son dakika haber! İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)

Son dakika haberine göre Maltepe'de fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförü; "Yolcular mağdur olduğu için benim önüme atlıyor, almak mecburiyetindeyim.

Son dakika haber! İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)
03.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:36

-Maltepe'de fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförü; 

"Yolcular mağdur olduğu için benim önüme atlıyor, almak mecburiyetindeyim. "

Murat SOLAK -İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetliyor. Ekipler, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetleniyor. 

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde bir minibüse ayakta fazladan 15 yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi. 

MALTEPE'DE DE DENETİM YAPILDIMaltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapılan denetimde bir minibüsten 29 yolcu çıktı. Polis ekipleri sürücüye fazla yolcu taşımaktan 3180 lira, cep telefonu ile konuşmaktan 288 lira ve emniyet kemeri takmamaktan 130 lira olmak üzere toplam 3 bin 598 lira para cezası uyguladı. 

CEZA KESİLEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: YOLCULAR MAĞDUR OLDUĞU İÇİN ALMAK MECBURİYETİNDEYİMFazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulanan sürücü, "30'a yakın yolcumuz var. Elimizde olmayan imkanlardan dolayı bu yolcuyu almak durumundayız. Önümdeki 7 araba yolcu almıyor ceza yememek için yolcular mağdur olduğu için benim önüme atlıyor, almak mecburiyetindeyim. O yüzden bu kadar yolcuyu aldım ben." şeklinde konuştu. Toplu taşıma araçlarındaki maske ve yolcu sayılarıyla ilgili denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:  ----------------------AVCILAR-Denetimden görüntü -Polis ekiplerin çalışmaları -Genel ve detaylar MALTEPE-Fazla yolcu taşıyan minibüsten detay-Yolculardan detay-Denetimden detay-Sürücü röportajı-Araçlardan detay-Genel ve detaylar

 

 


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Kaynak: DHA

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