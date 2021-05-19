Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
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Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
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Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon - Haberler
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