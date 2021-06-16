Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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