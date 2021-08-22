Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 19 Ağustos'ta, 8 ilçedeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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