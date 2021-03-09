Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

09.03.2021 07:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 07:58
Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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