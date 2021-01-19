Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan