Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

16.12.2020 03:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 03:31

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

İlgili Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Gülben Ergen Defne Samyeli Tolgahan Sayışman
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Pierre Webo Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Rusya Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 03:31:08. #1.15#
title