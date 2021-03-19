Son dakika haber! İstanbul'da terör operasyonu: Beşiktaş ve Kağıthane HDP ilçe başkanları da gözaltına alındı (1)
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Son dakika haber! İstanbul'da terör operasyonu: Beşiktaş ve Kağıthane HDP ilçe başkanları da gözaltına alındı (1)

19.03.2021 07:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:31
Son dakika haber! İstanbul'da terör operasyonu: Beşiktaş ve Kağıthane HDP ilçe başkanları da gözaltına alındı (1)

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı R. B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B. D. ve A. Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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