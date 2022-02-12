Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA TEFECİLERE OPERASYON KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA TEFECİLERE OPERASYON KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da çıkar amaçlı suç örgütü kurarak tefecilik yapan ve mağdurlara zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da çıkar amaçlı suç örgütü kurarak tefecilik yapan ve mağdurlara zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri olarak kullandıkları adreslerde silahlar ve mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi bulundu. Şüphelilere operasyon kameralara da yansıdı.

Jasat (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; (4) şüphelinin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak insanlara yüksek faizle para verip, zorla senet imzalattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Silivri ve Çatalca'da faaliyet gösterdikleri tespit edildi. JASAT ekipleri; Silivri'de 4, Çatalca'da ise 2 olmak üzere toplam 6 ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 32 adet 9 mm fişek, dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekontlar, mağdurların listesinin bulunduğu ajanda ile küçük kağıtlara tatbik edilmiş imza örnekleri ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli TC 220 ve 148/2 maddelerine istinaden (Tefecilik suçunu örgütlü işleme ve zorla senet imzalatma) ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA TEFECİLERE OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA TEFECİLERE OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA TEFECİLERE OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA TEFECİLERE OPERASYON KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, JASAT, Güncel, Haberler

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