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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ara yakalama ile 12 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, Kültür ve Tabiat Kanunları Kanunu kapsamında olduğu öğrenilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 5 ilde, sabah saat 06.00'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

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