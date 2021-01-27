Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON KAMERADA
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Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON KAMERADA

27.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:12
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON KAMERADA

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da silah zoruyla senet imzalatan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca 1 pompalı tüfek, 121 fişek, çok sayıda çek ve 71 senet ele geçirildi.

İSTANBUL'da  silah zoruyla senet imzalatan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız, 1  kurusıkı tabanca 1 pompalı tüfek,  121  fişek, çok sayıda çek ve 71 senet  ele geçirildi.  Operasyonda çete lideri olduğu belirlerlenen  B.A'nın da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kadıköy başta olmak üzere, Anadolu yakasında farklı ilçelerde "Nitelikli Yağma", "Silah Zoruyla Senet İmzalatma", "Tehdit", "Silah Ticareti" suçlarını işlediği tespit edilen çeteye 20 Ocak'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Örgütün, kişilere silah zoruyla senet imzalatarak araç aldırdıkları, senedin yarısını ödeyenlere de  silah tehdidiyle "Aracı aldığın kişinin senetleri bizde. Kalan parayı hemen ya öde ya da getir bize ver" diyerek, hem aracı hem kalan parayı aldıkları ortaya çıktı.

Operasyonda aralarında suç örgütü lideri olarak bildirilen B.A'nın da aralarında bulunduğu  8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerinden birinin silahla rastgele ateş edip, kendini cep telefonuna çektirdiği görüntüleri de ele geçirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda  3 ruhsatsız tabanca 1  kurusıkı tabanca 1 pompalı tüfek,  121  fişek, Çok sayıda çek ve 71 adet senet ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin  emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü: -----------------------baskın anı polis kamerası görüntüleri-ele geçirilen silah, fişek ve senetler-havaya ateş eden kişinin görüntüleri-polis kamerası görüntüleri

 


- İstanbul
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON KAMERADA
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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